دولي

مصرع 19 شخصًا بإعصار تينيسي جنوب أميركيا

مصرع 19 شخصًا بإعصار تينيسي جنوب أميركيا
إعصار تينيسي
رام الله - دنيا الوطن
لقى 19 شخصاً مصرعهم، إثر الإعصار الذي ضرب ولاية تينيسي، جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ بالولاية: إن حصيلة الوفيات بسبب الإعصار، ارتفعت إلى 19، بعدما بلغت في ساعات الصباح نحو 8 أشخاص، وفق وكالة (رويترز).

وأوضحت، أن الإعصار تسبب أيضاً في دمار 40 مبنى، ووقوع أضرار جسيمة وسط مدينة ناشفيل (عاصمة الولاية)، بينها تدمير الزجاج الملون لكنيسة تاريخية، وترك مئات الأشخاص بلا مأوى.

 

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