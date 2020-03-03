مصرع 19 شخصًا بإعصار تينيسي جنوب أميركيا

رام الله - دنيا الوطنلقى 19 شخصاً مصرعهم، إثر الإعصار الذي ضرب ولاية تينيسي، جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت وكالة إدارة الطوارئ بالولاية: إن حصيلة الوفيات بسبب الإعصار، ارتفعت إلى 19، بعدما بلغت في ساعات الصباح نحو 8 أشخاص، وفق وكالة (رويترز).وأوضحت، أن الإعصار تسبب أيضاً في دمار 40 مبنى، ووقوع أضرار جسيمة وسط مدينة ناشفيل (عاصمة الولاية)، بينها تدمير الزجاج الملون لكنيسة تاريخية، وترك مئات الأشخاص بلا مأوى.