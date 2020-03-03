منظمة الصحة العالمية: نستبعد تحول (كورونا) إلى وباء عالمي

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الصحة العالمية: إنه يتم التعامل بنجاح مع فيروس (كورونا)، مبينة أنه جرى استبعاد خطر احتمال تطور (كورونا) لوباء.



وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أنه جارٍ العمل على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر (كورونا)، مشيراً إلى أن معدلات الوفاة أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا العادية، وفق وكالة (فرانس برس).



وأوضح أدهانوم، أن هناك أزمة قائمة بسبب النقص في المواد الطبية، التي تساعد في مواجهة الفيروس.



وأدى فيروس (كورونا) لمقتل 3000 شخص، فيما أصيب 90 ألفاً في أنحاء العالم.