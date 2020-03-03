شؤون فلسطينية

السفارة الفلسطينية بإيطاليا تُوجه دعوة للجالية بشأن فيروس (كورونا)

السفارة الفلسطينية بإيطاليا تُوجه دعوة للجالية بشأن فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت السفارة الفلسطينية في إيطاليا، بياناً صحفياً، اليوم الثلاثاء، للجالية الفلسطينية، بشأن فيروس (كورونا) مطالبةً الجميع في عموم إيطاليا بالالتزام بتعليمات السلطات الإيطالية وتوخي الحذر، نتيجة انتشار فيروس (كورونا) في بعض المدن الإيطالية.

وقالت السفيرة، عبير عودة: "قمنا بتشكيل لجان من أجل المتابعة الحثيثة في كافة مناطق إيطاليا، وخصصنا رقم هاتف لمتابعة الحالات الطارئة إن وجدت"، مؤكدة أن السفارة على جهوزية كاملة لتقديم المساعدة لمن هو بحاجة.

ودعت السفيرة عودة أبناء الجاليات الفلسطينية في عموم إيطاليا إلى التعاون مع هذه اللجان من أجل خدمة المواطنين، مشيرةً إلى أنه لغاية الساعة لم تسجل أي حاله إصابة بالفيروس من أي من أبناء الجالية الفلسطينية في إيطاليا.

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