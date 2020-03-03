شؤون فلسطينية

الزعنون: التنسيق الاستراتيجي بين فلسطين والأردن مستمر لمواجهة (صفقة القرن)

الزعنون: التنسيق الاستراتيجي بين فلسطين والأردن مستمر لمواجهة (صفقة القرن)
سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، إن التنسيق عالي المستوى والرفض الشعبي الفلسطيني الأردني لـ (صفقة القرن) كان بمثابة رسالة فلسطينية أردنية موحدة لأميركا وإسرائيل، بأنه لا يمكن السماح لأحد بإنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومصادرة الحقوق العربية.

وأضاف الزعنون، خلال ندوة نظمتها جمعية الشؤون الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، أن القيادتين الفلسطينية والأردنية، ترفضان بشكل مطلق أية حلول لا تلبي الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقنا في القدس عاصمة دولتنا المستقلة ذات السيادة، ولا يمكن التنازل عن حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

وقال الزعنون: "إن الأردن وفلسطين في خندق واحد في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ورفض صفقة المؤامرة الأميركية، ونحن مدركون، أنهما ستتعرضان للمزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية، للقبول بهذه الخطة، ونحن على ثقة تامة بأن ذلك لن يحصل أبداً".

وأكد، أن الموقف الوطني الأردني المشرّف تجاه القضية الفلسطينية، و"اللاءات الملكية الثلاث" برفض سيادة إسرائيل على مدينة القدس، ورفض التوطين والوطن البديل، كانت رداً حازماً وحاسماً على (صفقة القرن) وما جاءت به من مقترحات مرفوضة جملة وتفصيلاً.

وتابع: منذ اليوم الأول لاعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، الذي رفضه العالم، وحتى قبل ذلك، كان التشاور والتنسيق الاستراتيجي بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية على أعلى المستويات، بين الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس محمود عباس، لبحث وتوحيد الجهود والمواقف وحشد الرأي الدولي الرافض لتلك الخطة المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال الزعنون: "لم يقتصر التنسيق الفلسطيني الأردني المشترك وتدارس سبل مواجهة هذه المؤامرة، على مستوى القيادتين الشقيقتين فحسب، بل توازى معه تنسيق وتعاون وثيق على المستوى البرلماني، بين المجلس الوطني ومجلس الأمة الأردني، وبشكل خاص مع مجلس النواب الأردني برئاسة المهندس عاطف الطراونة، فقد جرى الإعداد والتشاور المشترك لعقد المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في عمان الشهر الماضي، الذي شهد مشاركة برلمانية عربية واسعة وإجماعا على رفض مظلمة القرن.

وأشاد الزعنون بمستوى العلاقة مع مجلس النواب الأردني، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين المجلسين وبين الوفود البرلمانية الفلسطينية والأردنية في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأردف: أنه "عند الحديث عن المخاطر التي ترتبت على المقترحات الواردة في تلك الخطة الأميركية الإسرائيلية، فإن خطرها الاستراتيجي هو تصفية القضية الفلسطينية، والمسّ بمصالح وحقوق الأردن الشقيق، خاصة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب تهديد الأمن القومي الأردني، لأن الخطة تقترح ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات والاعتراف بسيادة إسرائيل عليها، وهو خطر استراتيجي لا بد من مواجهته، لأن الهدف عزل فلسطين وشعبها عن محيطه العربي، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين التي اقترحت خطة ترمب إسقاط حق عودتهم واقتراح توطينهم في أماكن تواجدهم خارج فلسطين، وهو ما نرفضه تماما نحن والأشقاء في الأردن".

وتابع: لأن القدس عاصمة دولتنا ومقدساتها والوصاية الهاشمية عليها، قد استُهدفت في هذه الخطة التي أسقطت حقوق الأمتين العربية والإسلامية فيها، فلا بد من الإشارة إلى الخطر المحدق بالقدس ومقدساتها، حيث تضع تلك الخطة المقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة المسجد الأقصى، تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، وتجعل إقامة فروض الصلاة فيها حسبما تراه إسرائيل، وذلك بنصها على أن (الناس من جميع الأديان لهم حق الصلاة في الحرم الشريف "جبل الهيكل"، بطريقة تحترم كل أديانهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أوقات الصلاة لكل دين، والأعياد، وعوامل دينية أخرى)، ما يسمح بتقسيم المسجد الأقصى في هذه الصفقة مكانياً وزمانياً بين المسلمين واليهود.

وأكد الزعنون، أنه "لا خيار لنا جميعاً إلا الصمود ومقاومة الضغوط، والتمسك بحقوقنا، ونحن على ثقة أن الأمة العربية ستنتصر لفلسطين وعروبتها، لأن تلك الصفقة لا تهدد الأردن وفلسطين فحسب، بل تهدد مصير الشعوب العربية برمتها ومستقبل أجيالها".

أخبار ذات صلة

عشراوي: طغيان الصهيونية الأصولية نتيجة لغياب المساءلة الدولية والتواطؤ الأمريكي

عشراوي: طغيان الصهيونية الأصولية نتيجة لغياب المساءلة الدولية والتواطؤ الأمريكي

أبو هولي يُؤكد التزام دائرة شؤون اللاجئين بدعم المؤسسات بالمخيمات الفلسطينية

أبو هولي يُؤكد التزام دائرة شؤون اللاجئين بدعم المؤسسات بالمخيمات الفلسطينية

السفارة الفلسطينية بإيطاليا تُوجه دعوة للجالية بشأن فيروس (كورونا)

السفارة الفلسطينية بإيطاليا تُوجه دعوة للجالية بشأن فيروس (كورونا)

شمالي: إيفاء الدول المانحة بوعودها المالية لـ (أونروا) سيجعلنا بأمان حتى أبريل

شمالي: إيفاء الدول المانحة بوعودها المالية لـ (أونروا) سيجعلنا بأمان حتى أبريل

هنية: الإدارة الأمريكية حاولت الاتصال بحماس ورفضنا لقاءات سرية معها

هنية: الإدارة الأمريكية حاولت الاتصال بحماس ورفضنا لقاءات سرية معها

بالأسماء.. الاحتلال يعتقل تاجرين عبر (معبر إيرز) مساء اليوم

بالأسماء.. الاحتلال يعتقل تاجرين عبر (معبر إيرز) مساء اليوم

الاحتلال يدرس الحد من زيارات الأسرى بسبب فيروس (كورونا)

الاحتلال يدرس الحد من زيارات الأسرى بسبب فيروس (كورونا)

فلسطين ورومانيا يعترفان بتبادل رخص القيادة الشخصية بين البلدين

فلسطين ورومانيا يعترفان بتبادل رخص القيادة الشخصية بين البلدين

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

عشراوي: طغيان الصهيونية الأصولية نتيجة لغياب المساءلة الدولية والتواطؤ الأمريكي

عشراوي: طغيان الصهيونية الأصولية نتيجة لغياب المساءلة الدولية والتواطؤ الأمريكي

أبو هولي يُؤكد التزام دائرة شؤون اللاجئين بدعم المؤسسات بالمخيمات الفلسطينية

أبو هولي يُؤكد التزام دائرة شؤون اللاجئين بدعم المؤسسات بالمخيمات الفلسطينية

اشتية: فلسطين خالية من أي إصابات بفيروس (كورونا)

اشتية: فلسطين خالية من أي إصابات بفيروس (كورونا)

أبو مرزوق يُوجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن نتائج انتخابات (كنيست) الإسرائيلي

أبو مرزوق يُوجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن نتائج انتخابات (كنيست) الإسرائيلي

حماس تُعلّق على اعتقال المعلمين والحراك النقابي للأطباء بالضفة الغربية

حماس تُعلّق على اعتقال المعلمين والحراك النقابي للأطباء بالضفة الغربية

نقابة الأطباء تقرر مقاطعة الجامعة العربية الأمريكية وتعلن عن برنامج إجراءاتها التصعيدية

نقابة الأطباء تقرر مقاطعة الجامعة العربية الأمريكية وتعلن عن برنامج إجراءاتها التصعيدية

المالكي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

المالكي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

حزب الشعب يدعو للتخلي عن أية رهانات سياسية حول اتجاهات الحكم بإسرائيل

حزب الشعب يدعو للتخلي عن أية رهانات سياسية حول اتجاهات الحكم بإسرائيل

منوعات

شاهد: &#34;كورونا&#34; في عزاء والدة جورج وسوف..و&#34;وليد توفيق&#34; يرفض مصافحة المعزين

شاهد: "كورونا" في عزاء والدة جورج وسوف..و"وليد توفيق" يرفض مصافحة المعزين

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

شاهد: طوني خليفة مصدوم ويُصرح &#34;زوجتي تعطيني مشروب يؤذي الخصوبة&#34;

شاهد: طوني خليفة مصدوم ويُصرح "زوجتي تعطيني مشروب يؤذي الخصوبة"

&#34;شيماء علي&#34; مصدومة بعد إكتشاف &#34;ميول&#34; خادماتها.. وتروي التفاصيل

"شيماء علي" مصدومة بعد إكتشاف "ميول" خادماتها.. وتروي التفاصيل

شاهد: وصلة رقص شرقي لطفلة روسية تُخرج صافينار وجوهرة من حلبة المنافسة

شاهد: وصلة رقص شرقي لطفلة روسية تُخرج صافينار وجوهرة من حلبة المنافسة

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من &#34;كورونا&#34; تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من "كورونا" تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: تحت شعار &#34;بدون تقبيل&#34; شذى سبت تحتفل بخطوبتها

شاهد: تحت شعار "بدون تقبيل" شذى سبت تحتفل بخطوبتها

عربي

نواب كويتيون: نطالب بوقف الرحلات الجوية مع مصر تحسبًا من (كورونا)

نواب كويتيون: نطالب بوقف الرحلات الجوية مع مصر تحسبًا من (كورونا)

الحكومة الأردنية تتوعد مروّجي الشائعات بموضوع فيروس (كورونا)

الحكومة الأردنية تتوعد مروّجي الشائعات بموضوع فيروس (كورونا)

بسبب (كورونا).. السعودية تتخذ إجراءات احترازية على المنافذ الحدودية

بسبب (كورونا).. السعودية تتخذ إجراءات احترازية على المنافذ الحدودية

الأسد يُحدد موعد انتخابات البرلمان السوري

الأسد يُحدد موعد انتخابات البرلمان السوري