أوامر صاروخية.. ماذا فعل زعيم كوريا الشمالية أمس؟

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: إن الزعيم كيم جونغ أون، أشرف على مناورات مدفعية بعيدة المدى، بعدما كانت بيونغ يانغ لوّحت سابقاً باختبار سلاح استراتيجي جديد.



وأمس الاثنين، أعلنت كوريا الجنوبية، أن جارتها الشمالية، أطلقت مقذوفين، يرجح أنهما صاروخان باليستيان، قصيرا المدى، بعد أسابيع على إعلانها، إنهاء توقفها الاختياري عن إجراء تجارب الأسلحة بعيدة المدى.



وبحسب ما نقلت جريدة (الوطن) المصرية، فإن الزعيم "ما أن أعطى الأمر للوحدات الفرعية بإطلاق النار، حتى بادر رجال قطع المدفعية البعيدة المدى جميعاً في المواقع الأمامية إلى فتح النار في الوقت نفسه".



وأطلقت المقذوفان في اتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة ونسان على الساحل الشرقي، وفق ما قالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان.



وأشار مسؤول في قيادة الأركان المشتركة إلى أن الأمر يتعلق "على الأرجح بصاروخين باليستيين قصيري المدى".