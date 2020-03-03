شؤون فلسطينية

شمالي: إيفاء الدول المانحة بوعودها المالية للأونروا سيجعلنا بأمان حتى شهر أبريل

شمالي: إيفاء الدول المانحة بوعودها المالية للأونروا سيجعلنا بأمان حتى شهر أبريل
ماتياس شمالي
رام الله - دنيا الوطن
قال ماتياس شمالي مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة إن ما قطعته الدول المانحة من وعود لدعم موازنة الأونروا والاتفاقيات التي تم توقيعها في هذا الخصوص لم يصل منه إلا (88 مليون دولار) لموازنة الأونروا الكلية، منها حوالي (7 ملايين دولار) للأراضي المحتلة.

وأضاف شمالي خلال لقائه عادل منصور مدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين ورؤساء اللجان الشعبية بالشاطئ نصر أحمد، والنصيرات ماهر نسمان، والمغازي مازن موسى، وخانيونس عمر البيرم، ردًا على تساؤلات سابقة لرؤساء اللجان بأنه إذا ما وفت تلك الدول بما وعدت فسنكون بأمان حتى شهر أبريل القادم، وقال إن المفوض العام كريستيان ساوندرز موجود الآن في السعودية، وسيتوجه إلى مصر للتحدث حول هذا الأمر وأهمية توفير الدعم اللازم لموازنة الأونروا لتستطيع تقديم خدماتها وخاصة الغذائية لحوالي مليون ومئتي ألف لاجئ في غزة، موضحًا أنه إذا ما دفعت السعودية ما تعهدت به سابقًا وهو (50 مليون دولار) سنكون بأمان حتى مايو القادم.

وقال شمالي إنه في ظل هذه الأزمة توافقنا على بعض الإجراءات لضمان استمرار الأموال المتاحة لأطول فترة ممكنة وهذا ليس جيدًا ولكن أقل الأمور ضررًا، موضحًا أننا تلقينا تعليمات بعدم إضافة أي مولود جديد وتم إيقاف الزيارات للأسر المحتاجة مؤقتًا نظرًا لضعف التمويل وحتى نستطيع تغطية ما لدينا من أسر مسجلة لدينا وكذلك عدم استقدام مدرس بديل في حال تغيب المدرس لمدة أقل من 12 يومًا بدون أن يقع ضرر على الطلاب، وبالنسبة لموظفي بند الطوارئ وعددهم 720 ممن هم على رأس عملهم رفضنا إنهاء عقودهم في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة واستبدلنا ذلك بالتجديد لهم شهريًا.

وقال إنه في حال تجنيد الأموال وتلبية النداء الطارئ البالغ 155 مليون دولار منها 145 مليون دولار لقطاع غزة وهي تكفي لكل ما تم وقفه، إضافة إلى 170 مليون دولار مرصودة للمشاريع ومن بينها إعادة الإعمار وصل منها 23 مليون دولار وفي حال الإيفاء بذلك سيتم الشروع في إعادة الإعمار للمنازل المهدمة في حرب عام 2014 وكذلك المنازل المدرجة على الترميم في مخيم الشاطئ.

وقدم رؤساء اللجان مداخلات مؤكدين خطورة ما تقوم به الاونروا من تقليصات على اللاجئين الفلسطينيين والتي تمس مباشرة حياتهم اليومية وحياة وصحة أطفالهم خاصة في هذه الظروف الصعبة، كما أعربوا عن تضامنهم الكامل مع الموظفين المفصولين مؤكدين وقوفهم إلى جانب اتحاد الموظفين العرب في الوكالة وما يقوم به من فعاليات داعية إلى إنصاف الموظفين المفصولين وعودتهم إلى أعمالهم وملء الشواغر الجديدة، واعرب رؤساء اللجان عن تخوفهم من أن هذه التقليصات والإجراءات قد تأتي في سياق التماهي مع صفقة القرن التي تهدف إلى إنهاء الأونروا وشطب قضية اللاجئين كما يريد لها الثنائي ترمب ونتنياهو، محذرين من الغضبة الشعبية في حال تواصلت هذه الإجراءات، ومشددين على أنه من واجب القائم بأعمال المفوض العام للأونروا ومدير عملياتها في قطاع غزة أن يقوما بدورهما في تجنيد الدعم المالي للأونروا لضمان استمرار عملها وتقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية والإعمار حتى حل مشكلة اللاجئين.

أخبار ذات صلة

السفارة الفلسطينية بإيطاليا تُوجه دعوة للجالية بشأن فيروس (كورونا)

السفارة الفلسطينية بإيطاليا تُوجه دعوة للجالية بشأن فيروس (كورونا)

الزعنون: التنسيق الاستراتيجي بين فلسطين والأردن مستمر لمواجهة (صفقة القرن)

الزعنون: التنسيق الاستراتيجي بين فلسطين والأردن مستمر لمواجهة (صفقة القرن)

هنية: الإدارة الأمريكية حاولت الاتصال بحماس ورفضنا لقاءات سرية معها

هنية: الإدارة الأمريكية حاولت الاتصال بحماس ورفضنا لقاءات سرية معها

بالأسماء.. الاحتلال يعتقل تاجرين عبر معبر إيرز مساء اليوم

بالأسماء.. الاحتلال يعتقل تاجرين عبر معبر إيرز مساء اليوم

الاحتلال يدرس الحد من زيارات الأسرى بسبب فيروس (كورونا)

الاحتلال يدرس الحد من زيارات الأسرى بسبب فيروس (كورونا)

فلسطين ورومانيا يعترفان بتبادل رخص القيادة الشخصية بين البلدين

فلسطين ورومانيا يعترفان بتبادل رخص القيادة الشخصية بين البلدين

اشتية: فلسطين خالية من أي إصابات بفيروس (كورونا)

اشتية: فلسطين خالية من أي إصابات بفيروس (كورونا)

أبو مرزوق يوجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي

أبو مرزوق يوجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

أبو مرزوق يوجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي

أبو مرزوق يوجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي

حماس تُعلق على اعتقال المعلمين والحراك النقابي للأطباء بالضفة الغربية

حماس تُعلق على اعتقال المعلمين والحراك النقابي للأطباء بالضفة الغربية

نقابة الأطباء تقرر مقاطعة الجامعة العربية الأمريكية وتعلن عن برنامج إجرءاتها التصعيدية

نقابة الأطباء تقرر مقاطعة الجامعة العربية الأمريكية وتعلن عن برنامج إجرءاتها التصعيدية

المالكي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

المالكي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

حزب الشعب يدعو للتخلي عن أية رهانات سياسية حول اتجاهات الحكم باسرائيل

حزب الشعب يدعو للتخلي عن أية رهانات سياسية حول اتجاهات الحكم باسرائيل

وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يَطلع على التجربة التونسية بمكافحة الفساد

وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يَطلع على التجربة التونسية بمكافحة الفساد

الشيوخي يدعو وزير العدل وجميع المحاكم الشرعية والنظامية لوقف تداول الشيكل

الشيوخي يدعو وزير العدل وجميع المحاكم الشرعية والنظامية لوقف تداول الشيكل

الاحتلال يُفرج عن الأسير النائب محمد أبو جحيشة

الاحتلال يُفرج عن الأسير النائب محمد أبو جحيشة

منوعات

شاهد: &#34;كورونا&#34; في عزاء والدة جورج وسوف..و&#34;وليد توفيق&#34; يرفض مصافحة المعزين

شاهد: "كورونا" في عزاء والدة جورج وسوف..و"وليد توفيق" يرفض مصافحة المعزين

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

شاهد: طوني خليفة مصدوم ويُصرح &#34;زوجتي تعطيني مشروب يؤذي الخصوبة&#34;

شاهد: طوني خليفة مصدوم ويُصرح "زوجتي تعطيني مشروب يؤذي الخصوبة"

&#34;شيماء علي&#34; مصدومة بعد إكتشاف &#34;ميول&#34; خادماتها.. وتروي التفاصيل

"شيماء علي" مصدومة بعد إكتشاف "ميول" خادماتها.. وتروي التفاصيل

شاهد: وصلة رقص شرقي لطفلة روسية تُخرج صافينار وجوهرة من حلبة المنافسة

شاهد: وصلة رقص شرقي لطفلة روسية تُخرج صافينار وجوهرة من حلبة المنافسة

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من &#34;كورونا&#34; تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من "كورونا" تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: تحت شعار &#34;بدون تقبيل&#34; شذى سبت تحتفل بخطوبتها

شاهد: تحت شعار "بدون تقبيل" شذى سبت تحتفل بخطوبتها

عربي

منظمة الصحة العالمية: نستبعد تحول (كورونا) إلى وباء عالمي

منظمة الصحة العالمية: نستبعد تحول (كورونا) إلى وباء عالمي

شاهد: هدية من مصر للصين في زمن (كورونا)

شاهد: هدية من مصر للصين في زمن (كورونا)

أبو الغيط: اتجاه لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

أبو الغيط: اتجاه لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

(حزب الله): رئيس المخابرات العراقي ساعد في اغتيال سليماني

(حزب الله): رئيس المخابرات العراقي ساعد في اغتيال سليماني