شؤون فلسطينية

هنية: الإدارة الأمريكية حاولت الاتصال بحماس ورفضنا لقاءات سرية معها

هنية: الإدارة الأمريكية حاولت الاتصال بحماس ورفضنا لقاءات سرية معها
اسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الإدارة الأمريكية حاولت الاتصال بحماس، متابعاً: "رفضنا لقاءات سرية معها".

وأضاف هنية، لقناة (الميادين): "حماس رفضت أي لقاءات سرية مع الإدارة الأمريكية، وواشنطن حاولت الاتصال بحماس وترتيب لقاء بأي مكان، ولا جدوى بأي اتصالات مع الإدارة الأمريكية الحالية".

وتابع هنية: "أي اتصالات مع أمريكا قد تعود بالضرر على المقاومة الفلسطينية، ولسنا ضد أي اتصالات سياسية أو علاقات مع أي دولة بالعالم عدا إسرائيل".

وأكمل هنية: "عرضنا أربعة خيارات يمكن لأي منها أن يوصلنا إلى هذه الوحدة الوطنية، فالخيار الأول هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولاحقاً للمجلس الوطني الفلسطيني".

وتابع: "الخيار الثاني هو أن ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني خارج رام الله، في بيروت أو في أي عاصمة أخرى، والخيار الثالث هو أن يُعقد إطار القيادة المؤقّتة للأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية، والخيار الرابع هو أن نؤلّف حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة الوضع الفلسطيني في الضفة والقطاع".

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