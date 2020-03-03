بالأسماء.. الاحتلال يعتقل تاجرين عبر معبر إيرز مساء اليوم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مساء اليوم الثلاثاء تاجرين عبر معبر بيت حانون/إيرز.
وأوضح فروانة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاعتقال تم أثناء مغادرتهما للقطاع، مشيراً إلى أن الارتباط الفلسطيني أبلغهم بذلك".
وتابع فروانة: "المعتقلان هما: عبد الكريم سامي عبد الكريم ابو سعادة (32 عاما)، وأحمد محمد عيد صبح (48عاما)"، قائلاً: "بذلك يرتفع عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم عبر معبر ايرز منذ مطلع العام الجاري إلى خمسة مواطنين، بينهم أربعة تجار".
وأوضح فروانة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاعتقال تم أثناء مغادرتهما للقطاع، مشيراً إلى أن الارتباط الفلسطيني أبلغهم بذلك".
وتابع فروانة: "المعتقلان هما: عبد الكريم سامي عبد الكريم ابو سعادة (32 عاما)، وأحمد محمد عيد صبح (48عاما)"، قائلاً: "بذلك يرتفع عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم عبر معبر ايرز منذ مطلع العام الجاري إلى خمسة مواطنين، بينهم أربعة تجار".
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