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شؤون فلسطينية

بالأسماء.. الاحتلال يعتقل تاجرين عبر معبر إيرز مساء اليوم

بالأسماء.. الاحتلال يعتقل تاجرين عبر معبر إيرز مساء اليوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مساء اليوم الثلاثاء تاجرين عبر معبر بيت حانون/إيرز.

وأوضح فروانة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاعتقال تم أثناء مغادرتهما للقطاع، مشيراً إلى أن الارتباط الفلسطيني أبلغهم بذلك".

وتابع فروانة: "المعتقلان هما: عبد الكريم سامي عبد الكريم ابو سعادة (32 عاما)، وأحمد محمد عيد صبح (48عاما)"، قائلاً: "بذلك يرتفع عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم عبر معبر ايرز منذ مطلع العام الجاري إلى خمسة مواطنين، بينهم أربعة تجار".

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