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دولي

لجنة الانتخابات المركزية تحدد موعد إعلان نتائج انتخابات الكنيست

لجنة الانتخابات المركزية تحدد موعد إعلان نتائج انتخابات الكنيست
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حددت لجنة الانتخابات المركزية، مساء الثلاثاء، موعد الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الاسرائيلي، مشيرة الي ان ذلك سيتم بالعاشر من آذار/مارس الجاري.

قالت لجنة الانتخابات المركزية، إنها أنهت التدقيق في جميع صناديق الاقتراع القطرية، حيث جرى التدقيق في 10,305 صندوق اقتراع، تشكل 97% من مجمل صناديق الاقتراع القطرية، وصوت فيها 4,156,479 ناخبا.

وأضافت اللجنة أنه تبقى 310 صناديق اقتراع، ينبغي استكمال التدقيق في 250 منها مقابل البروتوكول الأصلي الذي ينبغي أن يصل إلى مقر اللجنة في الكنيست من اللجان الإقليمية واستكمال عملية التدقيق والمراقبة، وفق (عرب 48).

 وتجري اللجنة مسحا في 40 صندوق اقتراع أخرى، بينما سيتم تحويل 20 صندوق اقتراع إلى تدقيق معمق بشأن نزاهة الانتخابات. 

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ23 بعد فرز حوالي 97% من الأصوات، حصول كتلة اليمين على 59 مقعدا، فيما يرتفع عدد مقاعد القائمة المشتركة إلى15 مقعدا.

ووفقا للنتائج الرسمية المرحلية التي أعلن عنها صباح اليوم الثلاثاء، يحصل حزب الليكود على 36 مقعدا، بينما تحالف "كاحول لافان" 32 مقعدا، والقائمة المشتركة 15 مقعدا، و"شاس" 10 مقاعد، و"يهدوت هتوراه"، 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 7 مقاعد، وتحالف "العمل - غيشير- ميرتس" 7 مقاعد، وتحالف أحزاب اليمن المتطرف "يمينا" 6 مقاعد، بينما حزب "عوتسما يهوديت" لا يتجاوز نسبة الحسم.

وبهذه النتائج المرحلية يحصل معسكر نتنياهو على59 مقعدا، فيما معسكر غانتس (كاحول لافان وتحالف العمل - ميرتس) على 39 مقعدا.


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