فلسطين ورومانيا يعترفان بتبادل رخص القيادة الشخصية بين البلدين





وأضاف سالم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن ذلك جاء على ضوء انضمام دولة فلسطين لإتفاقية فيينا والمتعلقة بحركة المرور على الطرق بتاريخ

11/11/2019 .



رام الله - دنيا الوطنقال وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، إن وزارة الداخلية الرومانية أصدرت قراراً بالإعتراف برخص القيادة الفلسطينية . وعليه سوف تُعامل رخص القيادة الرومانية بالمثل، وتأتي هذه الخطوة كثمرة جهود حثيثة بذلتها الوزارة مع وزارة الخارجية للتسهيل على المواطنين الفلسطينيين المقيمين في رومانياوالمواطنين الرومانيين المقيمين في فلسطين.