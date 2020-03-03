اشتية: فلسطين خالية من أي إصابات بفيروس (كورونا)





وحذر اشتية، من العواقب التي تترتب على سياسات الضم والتوسع الاستيطانية وعمليات القرصنة لأموالنا، والتي من المتوقع أن تقرها التشكيلة الحكومية الجديدة في إسرائيل.



وأكد رئيس الوزراء عزم الشعب الفلسطيني على مواجهة المرحلة الجديدة بكل ما تحمله من تحديات، وفي مقدمتها عمليات الضم والتوسع الاستيطاني، لا سيما في منطقة الأغوار، والتي ترمي اسرائيل من ورائها إلى تحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى "بانتوستانات" وجزر منفصلة.



شدد رئيس الوزراء على خلو فلسطين من فيروس "كورونا"، مؤكداً جاهزية الحكومة ووزارة الصحة وجميع الأجهزة ذات العلاقة بوضع الخطط لاحتواء الفيروس العابر للحدود. كما دعا رئيس الوزراء كافة النقابات إلى تغليب المصلحة الوطنية ولغة الحوار على الإضرابات في ضوء ما تمر به القضية الفلسطينية من مخاطر وتحديات توجب توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهتها.





رام الله - دنيا الوطناعتبر رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، والتي عُقدت في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، أن إعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية الثالثة، يشكل دليلاً على أن المجتمع الإسرائيلي يزداد تطرفاً ويمينةً.