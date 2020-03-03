التماس قضائي لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قدمت الحركة من أجل نزاهة الحكم التماسا الى محكمة العدل العليا مطالبة إياها بان تحظر على رئيس الدولة رؤوفين رفلين اسناد مهمة تشكيل الائتلاف الحكومي القادم الى رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.



وقال رئيس الحركة المحامي اليعاد شراغا، إن شخصا سبق وأن قدمت بحقه ثلاثة لوائح اتهام غير اهل لتشكيل حكومة وإنه من المستحيل أن يجلس رئيس وزراء في ساعات الصباح على مقعد المتهمين ثم يقوم في ساعات المساء بإدارة جلسة للمجلس الوزاري لشؤون الأمنية والسياسية، وفق قناة (كان).



ورأى شراغا أن المحكمة ملزمة بالتدخل من أجل تحديد المعايير المناسبة التي يجب الحذو حذوها في هذه القضية. كما أقامت الحركة خيمة اعتصام قبالة مقر رئيس الدولة.



بدوره، وصف الوزير الليكودي غلعاد أردان الالتماس بالمخزي والمتناقض لارادة الشعب، معرباً عن يقينه في أن يفلح معسكر اليمين في كسب أكثر من ستين مقعدا بهدف تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو.



ورجح أردن أن تقوم الحكومة القادمة بسن قانون يتيح لمرشح سبق وأن قدمت بحقه لوائح اتهام تشكيل ائتلاف حكومي مثل القانون الذي يسمح لرئيس وزراء سبق وأن تقرر تقديمه الى العدالة بمواصلة أداء مهامه.



بينما قال رئيس كتلة حزب الليكود ميكي زوهار انه من الأجدر ان يتم ارجاء بدء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى حين تشكيل الحكومة.