أبو مرزوق يوجه دعوة للقيادة الفلسطينية بشأن نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي والتي تظهر توفق بنيامين نتنياهو، موجهاً دعوة للقيادة الفلسطينية.
وقال أبو مرزوق، عبر (تويتر): "تقدم اليمين الصهيوني يعطي إشارات واضحة على ان لا فرق بين الخصمان، فكلاهما أعداء لشعبنا وقضيتنا الوطنية ولا يعترفون لنا بحق".
وأضاف أبو مرزوق: "المهم موقف القيادة الفلسطينية في الرهان على شعبنا ووحدته وترك الأوهام في الرهان على الأعداء، والتوافق على برنامج وطني جامع، وأسلوبٍ للنضالِ لنيل الحقوق".
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