أمريكا توجه دعوة للأعضاء بالأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة بالمستوطنات

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للوقوف إلى جانب أمريكا وإسرائيلي برفض نشر قاعدة البيانات للشركات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وقال بومبيو، عبر (تويتر): "نحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الانضمام إلينا في رفض نشر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قاعدة بيانات الشركات العاملة في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، وفي معارضة مساعي التفويض. سنقف بجانب شركاتنا وبجانب حليفنا إسرائيل".



وأضاف بومبيو: "عارضت الولايات المتحدة لفترة طويلة إنشاء قاعدة بيانات للشركات العاملة على الأراضي التي تخضع لسيطرة إسرائيل، ستواصل الولايات المتحدة إشراك مسؤولي الأمم المتحدة والدول الأعضاء في هذا الأمر، وستتخذ الخطوات اللازمة لمواجهة الجهود المتعلقة بهذه القاعدة".





ومن المقرر أن تنشر الأمم المتحدة قائمة بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي سيؤثر على عمل تلك المستوطنات ويعتبر انجاز تاريخي للقضية الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطن