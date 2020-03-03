شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء تقرر مقاطعة الجامعة العربية الأمريكية وتعلن عن برنامج إجرءاتها التصعيدية

نقابة الأطباء تقرر مقاطعة الجامعة العربية الأمريكية وتعلن عن برنامج إجرءاتها التصعيدية
أطباء في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة الأطباء اليوم الثلاثاء، بياناً أكدت فيه استمرار فعالياتها الاحتجاجية حتى تنفيذ كافة مطالبها من قبل الحكومة الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تنحني الهامات والقامات أمامكم يا من لبيتم نداء نقابتكم وزحفتم لقلعة العزة والكرامة وملهمة الاخلاق والانسانية والعمل الوطني , يا من توافدتم من كل بقاع الوطن للتأكيد على قداسة مهنة الطب ورفعة مكانتها كنتم وما زلتم في الصف الأول للدفاع عن صحة شعبنا وتقفون في الصفوف الامامية لمواجهة فيروس كورونا معرضين أنفسكم وعائلاتكم للخطر .

إن تواجدكم بهذه الأعداد الغفيرة ما هو إلا تجديد الثقة لمجلسكم وطريقة إدارته للأزمة الحالية ومبايعة منكم لمجلس النقابة على الالتزام الحديدي بكل ما يصدر عنه من قرارات .

اجتمع مجلس نقابتكم اليوم الثلاثاء  3.3.2020 وتأكيداً على حقوقية مطالبنا قرر ما يلي :

1-مقاطعة الجامعة العربية الامريكية في جنين ودعوة زملائنا الأطباء العاملين فيها للاستنكاف والامتناع عن العمل فيها حتى الغاء برنامج دكتور بصريات  تحت طائلة المسؤولية والالتزام النقابي .

2-على جميع الأطباء (رئيس وأعضاء) في مجلس أمناء الجامعة العربية الامريكية (جنين) تعليق عضويتهم حتى الغاء برنامج دكتور بصريات تحت طائلة المسؤولية والالتزام النقابي .

3-يوم الأربعاء 4.3.2020 تكون الإجراءات النقابية كالتالي :

*الرعاية الصحية الأولية ومبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس عدم التوجه إلى أماكن العمل .

*المستشفيات الحكومية : يتوجه المناوبين فقط

*يستثنى من الإجراءات الحالات الطارئة والخطيرة والولادة ومرضى الدم والاورام والكلى ودائرة التحويلات والطب الوقائي والحالات المشتبه إصابتها بمرض كورونا

يبقى جميع الأطباء في حالة استعداد تام وعلى مدار الساعة للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس (كورونا).

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