شؤون فلسطينية

وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يَطلع على التجربة التونسية بمكافحة الفساد

وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يَطلع على التجربة التونسية بمكافحة الفساد
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، وذلك للاطلاع على التجربة التونسية بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات في هذا المجال، وذلك للتعرّف على أعمال الهيئة والإطلاع على التجربة التونسية في مجال مكافحة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة، حيث قام الوفد اليوم الثلاثاء 03 مارس 2020، يتقدّمهم سفير دولة فلسطين بتونس السيد هائل الفهوم بزيارة دراسية لمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وضم الوفد كل من مدير عام الإدارة العامة للتخطيط  في الهيئة عبد الله عليان، ومدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية الدكتور حمدي الخواجا ، بالإضافة لكل من الموظف جمال الشريف والموظفة نانسي رفيدي.

وهدفت الزيارة التعرف على مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس وآلية عملها واختصاصاتها، وذلك من خلال مجموعة من التدخلات ناقشت الاطار التشريعي لمكافحة الفساد في تونس، والاستراتيجية الوطنية التونسية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخطة عملها التنفيذية، بالإضافة لاستعراض تجربة جزر النزاهة كتجربة نموذجية قطاعية، ودور المكاتب الجهوية في نشر ثقافة الحوكمة بالشراكة مع المجتمع المدني.

وشملت الزيارة حضور الوفد لافتتاح ندوة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدور قانون الابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، والمشاركة في برنامج "مع الناس" في التلفزة الوطنية التونسية، بالإضافة لزيارة مقر مجلس نواب الشعب للتعرف على دور لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في مسار مكافحة الفساد.

وتندرج هذه الزيارة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لتعزيز تعاونها الإقليمي والدولي مع كافة المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، حيث أكد رئيس الهيئة معالي المستشار الدكتور أحمد براك في أكثر من مناسبة على أن جريمة الفساد هي جريمة عابرة للحدود مشددا على ضرورة وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول لمحاربتها وملاحقة مرتكبيها، كما تمنح الهيئة موظفيها الفرصة للمشاركة بمختلف الدورات والتدريبات وورش العمل ذات العلاقة بهدف إغناء معرفتهم وخبرتهم في التعامل مع قضايا الفساد، بهدف خدمة المجتمع الفلسطيني بأفضل صورة ممكنة.

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