دولي

إصابة 23 نائبًا إيرانيًا بفيروس (كورونا)

إصابة 23 نائبًا إيرانيًا بفيروس (كورونا)
البرلمان الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
أفاد البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس (كورونا) المستجد إلى 23 برلمانيا.

وقال عبد الرضا مصري، النائب في البرلمان الإيراني، وفق ما نقلت عنه قناة (العالم): إن "المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد".

ودعا مصري، النواب المنتخبين حديثًا والدوائر الانتخابية بقطع تواصلهم مع الناس في الوقت الراهن، حتى لا يصابوا بالفيروس ويتضرروا قبيل أيام عيد النيروز الموافق 21 آذار/ مارس.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 66 حالة، مجددة الدعوة للمواطنين بالبقاء في المنازل.

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