شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو وزير العدل وجميع المحاكم الشرعية والنظامية لوقف تداول الشيكل

الشيوخي يدعو وزير العدل وجميع المحاكم الشرعية والنظامية لوقف تداول الشيكل
عزمي الشيوخي
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي في تصريحات صحفية ظهر اليوم الثلاثاء، وزير العدل الفلسطيني د.محمد الشلالدة وقاضي قضاة فلسطين د.محمود الهباش إلى إصدار قرار بوقف تداول عملة الاحتلال الإسرائيلي "الشيكل" في جميع المعاملات الرسمية في المحاكم النظامية والشرعية الفلسطينية بما فيها جميع أنواع الرسوم ولا بأي شكل من الأشكال ضمن برنامج فك ارتباط اقتصادنا الوطني باقتصاد الاحتلال الإحلالي الاستعماري ووفق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني.

وأشاد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالجهود والإنجازات التي حققتها وزارة العدل الفلسطينية والمحاكم النظامية الفلسطينية ودور الفتوى والمحاكم الشرعية الفلسطينية منذ عام 67 مثمناً عاليا تعليمات وقرارات قضاة فلسطين وعلى رأسهم الشلالدة والهباش بتوجيهات الرئيس محمود عباس أبو مازن ورئيس الوزراء د. محمد اشتية في مواجهة البرامج الاحتلالية الاحلالية والتهويدية وبرامج المصادرة والضم والتقسيم الزماني والمكاني لأرضنا ولمقدساتنا بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والأمنية والوطنية والأهلية والشعبية الفلسطينية بكل ما يعزز ويحمي الهوية الفلسطينية ومقدساتنا وتراثنا وآثارنا وتاريخنا وموروثنا الحضاري والثقافي وكل ما يحمي الوجود العربي الفلسطيني في جميع المحافظات الفلسطينية.

وقال الشيوخي: إن التطبيق التدريحي لفك ارتباط اقتصادنا الوطني الفلسطيني عن اقتصاد الاحتلال يستدعي قيام المحاكم والوزارات والمؤسسات الفلسطينية كافة في البدء بوقف تداول العملة الاسرائيلية الاحتلالية (الشيكل) فيها من أجل الحفاظ على مضمونها العربي الفلسطيني ولطرد الشيكل من سلة عملاتنا في اسواقنا ومؤسساتنا ولاستبدال الشيكل الاحتلالي بالدينار الأردني العربي الشقيق حتى يتم طباعة وصك العملة المحلية الوطنية الفلسطينية بأسرع وقت.

وأوضح أن وقف تداول الشيكل الإسرائيلي يقصر من عمر الاحتلال وأن الاحتلال سيطر على مدخراتنا وثرواتنا وأموالنا بالشيكل الإسرائيلي وأنه لن تنجح أي حملات لتعزيز الاقتصاد الوطني ولمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي إذا لم ننجح بطرد الشيكل من جيوبنا ومن سلة العملات المتداولة ومن أسواقنا بجميع المناطق الفلسطينية.

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