عربي

شاهد: هدية من مصر للصين في زمن (كورونا)

شاهد: هدية من مصر للصين في زمن (كورونا)
هدايا مصر للصين للوقاية من فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع صحيفة (اليوم السابع): إن الصين تسلمت الصين من مصر، اليوم الثلاثاء، هدايا للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، هي عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية.

ونشر الموقع، صورا لشحنة المستلزمات الطبية والوقائية فور وصولها إلى مطار بكين الدولي، والتي أسمتها "هدية مصر للشعب الصيني".

وتم التقاط صورا للقائم بأعمال وزير الصحة الصيني وهو يسلم وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية عن سياسات مكافحة (كورونا)، بالإضافة إلى هدية تذكارية.

وخضعت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، والوفد المرافق لها، لعملية الفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها مطار بكين أمس الاثنين.




أخبار ذات صلة

أبو الغيط: اتجاه لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

أبو الغيط: اتجاه لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

(حزب الله): رئيس المخابرات العراقي ساعد في اغتيال سليماني

(حزب الله): رئيس المخابرات العراقي ساعد في اغتيال سليماني

ولي العهد الأردني يُهاتف المصاب بفيروس (كورونا)

ولي العهد الأردني يُهاتف المصاب بفيروس (كورونا)

ارتفاع الطلب على الكمامات بالأردن عشرات الأضعاف

ارتفاع الطلب على الكمامات بالأردن عشرات الأضعاف

المغرب تُسجل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

المغرب تُسجل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

العاهل الأردني: نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة قيام دولة قابلة للحياة

العاهل الأردني: نؤكد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة قيام دولة قابلة للحياة

السعودية تُعلن ظهور أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

السعودية تُعلن ظهور أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

دولة عربية جديدة تُسجّل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

دولة عربية جديدة تُسجّل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

المالكي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

المالكي يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

حزب الشعب يدعو للتخلي عن أية رهانات سياسية حول اتجاهات الحكم باسرائيل

حزب الشعب يدعو للتخلي عن أية رهانات سياسية حول اتجاهات الحكم باسرائيل

وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يَطلع على التجربة التونسية بمكافحة الفساد

وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يَطلع على التجربة التونسية بمكافحة الفساد

الشيوخي يدعو وزير العدل وجميع المحاكم الشرعية والنظامية لوقف تداول الشيكل

الشيوخي يدعو وزير العدل وجميع المحاكم الشرعية والنظامية لوقف تداول الشيكل

الاحتلال يُفرج عن الأسير النائب محمد أبو جحيشة

الاحتلال يُفرج عن الأسير النائب محمد أبو جحيشة

&#34;الشعبية&#34; تدعو إدارة (أونروا) للتراجع فوراً عن الإجراءات والقرارات الظالمة

"الشعبية" تدعو إدارة (أونروا) للتراجع فوراً عن الإجراءات والقرارات الظالمة

اللجنة الشعبية للاجئين بالبريج تعقد اجتماعاً مع فصائل العمل الوطنية حول تقليصات (أونروا)

اللجنة الشعبية للاجئين بالبريج تعقد اجتماعاً مع فصائل العمل الوطنية حول تقليصات (أونروا)

وكيل وزارة الأوقاف بغزة يبحث مستجدات الحج والعمرة مع الشركات

وكيل وزارة الأوقاف بغزة يبحث مستجدات الحج والعمرة مع الشركات

منوعات

شاهد: &#34;كورونا&#34; في عزاء والدة جورج وسوف..و&#34;وليد توفيق&#34; يرفض مصافحة المعزين

شاهد: "كورونا" في عزاء والدة جورج وسوف..و"وليد توفيق" يرفض مصافحة المعزين

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

ليلى علوي تتعرض للتحرش من معجب.. وهذه تفاصيل القصة

شاهد: طوني خليفة مصدوم ويُصرح &#34;زوجتي تعطيني مشروب يؤذي الخصوبة&#34;

شاهد: طوني خليفة مصدوم ويُصرح "زوجتي تعطيني مشروب يؤذي الخصوبة"

&#34;شيماء علي&#34; مصدومة بعد إكتشاف &#34;ميول&#34; خادماتها.. وتروي التفاصيل

"شيماء علي" مصدومة بعد إكتشاف "ميول" خادماتها.. وتروي التفاصيل

شاهد: وصلة رقص شرقي لطفلة روسية تُخرج صافينار وجوهرة من حلبة المنافسة

شاهد: وصلة رقص شرقي لطفلة روسية تُخرج صافينار وجوهرة من حلبة المنافسة

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من &#34;كورونا&#34; تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

شاهد: كمامة فاخرة للحماية من "كورونا" تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

‫شاهد: روبي تخطف الانظار برقصها مع تامر حسني

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: فيديو مسرب يرصد لحظة ضرب باسم سمرة لمحمد رمضان

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: ممثل سعودي يفجر مفاجأة حول زواجه من حليمة بولند..ويُهاجم ناصر القصبي

شاهد: تحت شعار &#34;بدون تقبيل&#34; شذى سبت تحتفل بخطوبتها

شاهد: تحت شعار "بدون تقبيل" شذى سبت تحتفل بخطوبتها

عربي

شاهد: هدية من مصر للصين في زمن (كورونا)

شاهد: هدية من مصر للصين في زمن (كورونا)

أبو الغيط: اتجاه لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

أبو الغيط: اتجاه لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

(حزب الله): رئيس المخابرات العراقي ساعد في اغتيال سليماني

(حزب الله): رئيس المخابرات العراقي ساعد في اغتيال سليماني

ارتفاع الطلب على الكمامات بالأردن عشرات الأضعاف

ارتفاع الطلب على الكمامات بالأردن عشرات الأضعاف