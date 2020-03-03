شاهد: هدية من مصر للصين في زمن (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال موقع صحيفة (اليوم السابع): إن الصين تسلمت الصين من مصر، اليوم الثلاثاء، هدايا للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، هي عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية.ونشر الموقع، صورا لشحنة المستلزمات الطبية والوقائية فور وصولها إلى مطار بكين الدولي، والتي أسمتها "هدية مصر للشعب الصيني".وتم التقاط صورا للقائم بأعمال وزير الصحة الصيني وهو يسلم وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، الوثائق الفنية المشتركة لكل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الصينية عن سياسات مكافحة (كورونا)، بالإضافة إلى هدية تذكارية.وخضعت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، والوفد المرافق لها، لعملية الفحص والإجراءات الوقائية فور وصولها مطار بكين أمس الاثنين.