الاحتلال يُفرج عن الأسير النائب محمد أبو جحيشة

أبو جحيشة

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رام الله - دنيا الوطن

رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة (حماس)، محمد مطلق أبو جحيشة، من بلدة إذنا غرب الخليل، بعد اعتقال إداري دام عاماً وأربعة أشهر.



وجرى الإفراج عن أبو جحيشة من سجن |(عوفر) الإسرائيلي غرب رام الله.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت أبو جحيشة في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2018 وحولته للاعتقال الإداري، علماً أنه اعتقل عدة مرات، أمضى خلالها أكثر من 11 عاماً، ويعاني من أمراض مختلفة، بينها السكري، والضغط.



وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الثلاثاء، بأن إدارة معتقل (ريمون) نقلت الأسير حسام عابد (40 عامًا) من بلدة كفر دان قضاء جنين شمال الضفة الغربية، إلى عزل (مجدو) بذريعة تشكيله خطرًا على "إسرائيل".