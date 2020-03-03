الرئاسة الفلسطينية: نتائج الانتخابات الإسرائيلية شأن داخلي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية، هي شأن داخلي، وما يهمنا فقط هو الحفاظ على حقوقنا الوطنية الثابتة والمشروعة، وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، ولن نسمح لأي أحد بتصفية القضية الفلسطينية.



وقال أبو ردينة، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا)، اليوم الثلاثاء، "اننا مستعدون للتعامل مع أي حكومة إسرائيلية، تلتزم بالوصول للسلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".



وأضاف: "شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس، سيبقى صامداً فوق أرضه، متمسكاً بثوابته الوطنية، وسيفشل جميع المؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وسينتصر كما انتصر في كل المعارك التي خاضها دفاعاً عن حقوقنا الوطنية".