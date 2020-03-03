شؤون فلسطينية

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تستثمر في شركتي WeDeliver وReceet الناشئتين

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تستثمر في شركتي WeDeliver وReceet الناشئتين
رام الله - دنيا الوطن
وقعت مجموعة الاتصالات الفلسطينية اتفاقيتي استثمار مع الشركتين الناشئتين WeDeliver  و Receet   وجرت مراسم التوقيع في مركز مجموعة الاتصالات للإبداع" فكرة"، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر واحمد الرمحي مؤسس شركة WeDeliver، وعمر برقاوي مؤسس شركة Receet، وليث قسيس مدير مركز مجموعة الاتصالات للإبداع "فكرة"، وعدد من مديري وموظفي المجموعة.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية أن استثمار المجموعة في الشركات الناشئة، سيساهم في دعم هذه الشركات الناشئة والريادية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتوفير فرص عمل لها في فلسطين وتمكينها من تطوير منتجاتها وتسويق أفكارها عالمياً، حيث يسعدنا رؤية شركات ناشئة فلسطينية تثبت نفسها وتنطلق للأسواق الإقليمية، ونحن بحاجة لقصص نجاح تلهم قطاع ريادة الأعمال في فلسطين.

وأشار العكر الى ضرورة الاستثمار في الشركات الريادية التي لديها أفكار ومشاريع ذات محتوى وأفكار تساهم في تطوير قطاع التكنولوجيا، ورقمنة عدد من الخدمات المقدمة للجمهور بهدف توفير الوقت والجهد، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الهائل المحيط بنا إقليميا ودوليا، منوها الى ان فلسطين مليئة بأصحاب المواهب والأفكار الريادية خاصة في قطاع التكنولوجيا، وهم بحاجة ماسة الى دعم مستمر من اجل تطبيق أفكارهم على ارض الواقع والمساهمة في نشرها عبر أوسع نطاق.

وتحدث العكر قائلاً " ان معظم التطبيقات المنتشرة وذات الاستخدام المفرط عالمياً، لم تكن سوى فكرة ريادية تشكلت لدى مؤسسها لتصبح تطبيقات ذكية لا يمكن الاستغناء عنها في مختلف مناحي الحياة منها ما يتعلق بالطقس او المواصلات او اللوجستيات وغيرها من الخدمات التي توفر الراحة لمستخدميها.

وفي نفس السياق عَبَر المؤسس الشريك في شركة "وي ديلفر"، المهندس أحمد الرمحي عن سعادته قائلاً: "إن انضمام مجموعة الاتصالات الفلسطينية للدورة الاستثمارية الحالية في الشركة يؤسس لمرحلة جديدة لنا حيث نستعد لتطوير خدمات جديدة والتوسع لأسواق إقليمية جديدة خلال الفترة القادمة. أريد أن أشكر فريق العمل المتميز وعائلة زبائننا الكرام التي تضم مئات الشركات والمشاريع الصغيرة ومواقع التجارة الإلكترونية الذين بدون ثقتهم لما وصلنا لما نحن عليه اليوم ونعدهم بالأفضل دائما، منوها الى ان شركة وي ديلفر فازت بالمركز الأول ضمن مسابقة ستارت اب إسطنبول نهاية العام الماضي كأفضل شركة ناشئة في الشرق الأوسط، وتعتبر واحدة من أسرع الشركات الناشئة نمواً في فلسطين وتستعد الشركة لإطلاق خدماتها في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر القادمة. وكانت أول شركة يتم استضافتها في مركز مجموعة الاتصالات للإبداع (فكرة) الذي يهدف لاحتضان الشركات الناشئة الواعدة خاصة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتحدث عمر برقاوي المدير التنفيذي ومؤسس شركة Receet عن الشركة قائلاً " ان الشركة  ستخدم تقنيات التواصل قريب المدى والبلوتوث لإرسال الإيصال الرقمي الى الهاتف الذكي للمستهلك، لا يحتاج العميل الى تزويد أي طرف باسمه، بريده الإلكتروني، أو حتى رقم هاتفه للحصول على إيصاله الرقمي، مضيفاً انه باستخدام تطبيق Receet يمكّن للعملاء إيجاد إيصالاتهم للقيام بعمليات الإرجاع، توثيق الضرائب، أو استكمال تقارير النفقات وذلك عبر البحث عن الإيصال عبر التطبيق ، كما و بإمكانهم أيضاً تصنيف إيصالاتهم، ورفع بياناتها للبرامج المحاسبية الشخصية، وبرامج وتطبيقات متابعة نفقات الأعمال الخاصة بهم. وأعرب برقاوي عن تقديره لمجموعة الاتصالات لما تقوم به من دعم للشركات الناشئة ومساعدتها على الانتشار إقليميا ومحلياً.

والجدير ذكره ان مركز مجموعة الاتصالات الفلسطينية للإبداع " فكرة " هو مقصد للرياديين والمهنيين الموهوبين والمستعدين لتطوير ريادة الأعمال في فلسطين. لتحفيز وقيادة عملية تغيير الثقافات وسير العمليات لتمكين رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر من اختبار أفكارهم ومنتجاتهم الأولية وتطويرها ونشرها، حيث فتح "فكرة" أبوابه لأصحاب المشاريع الناشئة وأفكارهم ليوفّرلهم مساحة للعمل المشترك مجهز بأحدث التقنيات، ويساعد في تمكينهم من خلال تقديم الإرشاد والجلسات التدريبية، وربطهم بشبكة واسعة من الخبراء في جميع المجالات. وفي بعض الحالات يوفر الدعم المالي مقابل حصة في أسهم الشركة الناشئة بصفتها أول شركة استثمارية تابعة للقطاع الخاص في فلسطين.

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