خلال اعتصام برام الله.. نقيب الأطباء: لم نُطالب بعلاوات إنما بتنفيذ حقوقنا



ويأتي هذا الاعتصام، ضمن برنامج الاحتجاجات، الذي أقرته نقابة الأطباء سابقاً للمطالبة بحقوقهم العادلة.



وأكد النقيب في كلمته، أنه في ظل وجود حكومة متعنتة، فإن النقابة، ستبقى ملتزمة تجاه أطبائها، حتى تحقق كافة حقوقهم، وهي ليست مطالب مادية أبداً، كما يدعي الكثيرون على رأسهم الحكومة، إنما هي حقوق.





وأكد أن النقابة لم تطلب علاوات أبداً، بل إن النقابة تطالب بحقوق مضى عليها سنوات طويلة، لأطباء لم تطبق عليهم القوانين منذ حزيران/ يونيو 2013، لم يحصلوا على كافة الحقوق أسوة بزملائهم.





وأكد النقيب أن مستشاري الرئيس محمود عباس، وضعوه في موقف خاطئ، مشيراً إلى أن النقابة، اجتمعت مع الرئيس، الذي بادر بإعطاء مدة شهر للحوار والتشاور، وأكد أنه سيتبنى التوجيهات إلا أن الحكومة، ضربت بعرض الحائط الاتفاق، ولم تجلس مع النقابة، في المدة التي حددها الرئيس "شهر"، وقبل يومين من انتهاء الشهر، أصدرت النقابة بيان احتجاجات، فبادرت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، بحضور الدكتور أحمد مجدلاني، الذي أكد أنه يمثل الرئيس في الاجتماع إلى جانب موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين.





وتم خلال اللقاء التوقيع على مسودة الاتفاق بكافة الحقوق على أن يتم صياغتها في اليوم التالي من قبل الحقوقيين المختصين في الحكومة، ليتم تبنيها، إلا أن الحكومة ضربت بعرض الحائط المدة القانونية، التي حددها الرئيس ومسودة الاتفاق في 15 شباط/فبراير، فانتهت مدة الشهر في 16 شباط/ فبراير، لتعلن النقابة فعاليات احتجاجية.



وكانت، نقابة الأطباء في رام الله، أعلنت مساء الاثنين، تنظيم اعتصام يوم الثلاثاء، أمام مقر النقابة في البيرة، معلنة عن عدد من الخطوات الاحتجاجية.



وشددت النقابة، في بيان لها تحت عنوان "بيان الكرامة والعزة"، بعد اجتماع مجلسها، يوم الاثنين، على ضرورة توجه أعضائها الساعة 11:00 قبل الظهر، مرتدين مريولهم الأبيض، وحاملين شهاداتهم الجامعية لحماية كرامة الطبيب الخاص، والحكومي والأهلي، غداً وصونها.



وأكدت النقابة، على أن "الأطباء متجذرون على هذه الأرض منذ الأزل، لم ولن يُقصروا في أداء واجبهم في جميع مراحل تاريخ شعبنا ونضاله، لنيل حقوقه العادلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

رام الله - دنيا الوطننظمت نقابة الأطباء، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام مقر مجمع النقابات المهنية في مدينة رام الله، بمشاركة ما يقارب الـ 2000 طبيب، أكثرهم من القطاع الخاص، مرتدين الروب الأبيض، وقاموا بتمزيق شهادة مزاولة مهنة الطب أمام عدسات الكاميرات، احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم المحقة.