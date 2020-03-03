أبو بكر: إدارة السجون توافق على بعض مطالب الحركة الأسيرة بشأن الأشبال



وأعرب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، عن خشيته على حياة الأسير موفق عروق، جراء التدهور الكبير في وضعه الصحي، مشيراً إلى أنه سيتم اليوم بحث ما الذي يمكن فعله له مع محامي الهيئة، بحضور ذويه، إضافة لبحث موضوع زيارة عائلته له.



وأشار أبو بكر إلى أن الأوضاع ما زالت سيئة في سجون الاحتلال، كما أن إدارة سجون الاحتلال، لم توقف أجهزة التشويش في الأقسام التي تتواجد بها الأسيرات، وأبقت كذلك على كاميرات المراقبة.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبوبكر: إن إدارة مصلحة سجون الاحتلال، وافقت على بعض مطالب الحركة الأسيرة، فيما يتعلق بوضع الأسرى الأشبال، وذلك بنقل أسير من القدماء من سجن (النقب) وآخر من سجن (عوفر) إلى سجن (الدامون) حيث يعتقل الأشبال.