شؤون فلسطينية

بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الأربعاء 2020/3/4.

 وقالت داخلية غزة: إن السفر غدًا للحافلات: الثانية، والثالثة، والرابعة حتى الرقم (102) من كشف (2020/7).

ودعت الداخلية المواطنين للتواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، داعية لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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