هنية يلتقي رئيس مجلس الفيدرالية الروسي للشؤون الدولية

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، ووفد قيادة الحركة المرافق له، رئيس مجلس الفيدرالية الروسي للشؤون الدولية قسطنطين كوساتشوف، في إطار لقاءاته الرسمية التي يعقدها مع القيادة الروسية، ومكونات المجتمع الروسي.ووفق موقع حركة حماس، فقد أكّد كوساتشوف، موقف بلاده الثابت والرافض لـ (صفقة القرن) وتداعياتها على القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين، واعدًا في الوقت نفسه ببذل الجهود لإفشال الصفقة، والعمل مع كل الدول التي ترفضها من أجل ذلك.وشدّد كوساتشوف على ضرورة وجود موقف فلسطيني موحد، يعزز توجه بلاده والجهود العربية والدولية لضمان إفشال الصفقة، مثنيًا على الخطوات التي قدمتها حركة حماس في سبيل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية، وتحقيق الوحدة.من جانبه، شكر رئيس الحركة روسيا على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفض صفقة ترامب، مشيرًا إلى المخاطر التي تتضمنها، وخاصة تصفية القضية الفلسطينية، داعيًا إلى مزيد من الخطوات العملية التي تضمن عدم المساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة، وإيقاف المؤامرات كافة، التي تُحاك ضدها.