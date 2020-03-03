مجلس الوزراء الفلسطيني يُناقش الموازنة العامة لعام 2020

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بمناقشة الموازنة العامة لعام 2020.



وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، وجه اشتية دعوة لكل النقابات لتغليب المصلحة الوطنية والحوار على الإضراب، لأننا في مرحلة عصيبة وصعبة، ليس فقط بالمرض أو فيروس الاحتلال، ولكن التحدي الذي أمامنا هو ما سيفرضه هذا التشكيل الجديد إذا ما قامت الحكومة الاسرائيلية بامتدادات لها وتنفيذ برامجها الانتخابية.



وفي سياق آخر، قال اشتية: إن هناك ترجيحات بعودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الحكم، ما قد يدل على أن برنامج الضم والاعتداء على الشعب الفلسطيني، هو البرنامج القادم، ما يضعنا أمام مرحلة صعبة وخطيرة في الاستيطان والضم واستمرار قرصنة أموالنا.



وأضاف: تحية الى الصامدين، والذين يحمون أرضهم ومناطقهم الأثرية في مواجهة الاستيطان، في جبل العرمة في بيتا.



إلى ذلك، نفى تسجيل فلسطين أي إصابة بفيروس (كورونا) حيث قال: لم تسجل لدينا أي إصابة بفيروس (كورونا) حتى اللحظة، الجاهزية عالية خصوصاً مع تسجيل إصابات في معظم دول المنطقة.



وحول زيارة الجمهورية التونسية، قال اشتية: "أمس اختتمنا زيارة ناجحة جدا إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، ونقلنا رسالة من الرئيس محمود عباس إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وقوبلنا بكل حفاوة، وكنا نشارك في الجلسة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب. وعلى هامش هذا الاجتماع التقينا بالعديد من وزراء الداخلية العرب كوزير الداخلية السعودي، والمصري، والأردني، والتونسي، والكويتي، وتحدثنا في القضايا ذات العلاقات الثنائية".



وتابع: "كما تشرفت بتقديم التهنئة لرئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ، الذي نال ثقة البرلمان والشعب التونسي، وشكل الحكومة. ونتمنى لتونس الخير والنجاح، والذي يعتبر نجاحا لفلسطين بالدرجة الأولى، ونريد لهذه التجربة الديمقراطية أن تنجح، وأن تكون تونس في قمة عطائها لأهلها".