"التربية" تتسلم مشروع بناء مدرسة الفخاري الأساسية في قطاع غزة

التربية تتسلم مدرسة

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رام الله - دنيا الوطن

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، أعمال إنشاء مدرسة الفخاري الأساسية المختلطة في مديرية تربية شرق خانيونس بقطاع غزة.



وتتكون المدرسة من 12 غرفة صفية وإدارية وساحات ووحدات صحية وملاعب، إضافة لتركيب المظلات، إذ بلغت تكلفة المشروع الإجمالية مليون و140 ألف دولار؛ بدعم من برنامج سلة التمويل المشترك (JFA) التي تضم كلاً من: ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج.



وقال القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الأبنية واللوازم في "التربية" م. فخري الصفدي: إن هذا المشروع هو أحد المشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارة لتطوير القطاع التعليمي، وتحسين البُنية التحتية للمدارس في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ بناء 12 مدرسة أخرى في القطاع.



وأضاف الصفدي، أن هذه المشاريع راعت المعايير الدولية بمجال الأبنية؛ بما يسهم في توفير البيئة المدرسية الجاذبة والمحفزة للطلبة؛ بما في ذلك حل مشكلة الاكتظاظ في الصفوف، مؤكداً أن الوزارة، ستواصل تشييد المدارس النموذجية لخدمة التعليم.