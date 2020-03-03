"الأشغال الشاقة" سبع سنوات ونصف لمدانين بقضية الشروع بالقتل بالاشتراك في نابلس

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة بداية نابلس، هيئة القاضي بسام زيد، واستناداً إلى التحقيقات، التي قامت بها النيابة العامة أصولاً، والبينات والمرافعات، التي قدمها وكيل نيابة نابلس، الأستاذ عامر شاهين.



ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن المتهم الأول (م، ي) والمتهم الثاني (م، ي) والمتهم الثالث(ب، ي) بتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 326 والمادة 70و المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة سبع سنوات ونصف.