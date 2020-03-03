شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يُعلن خلال الأسابيع المقبلة عن برامج دعم للشباب

رئيس الوزراء يُعلن خلال الأسابيع المقبلة عن برامج دعم للشباب
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وحدة التخطيط والسياسات، وتنسيق المساعدات في 
مكتب رئيس الوزراء، د. اسطيفان سلامة: إن اللقاء الذي عقد بعنوان "مصفوفة الأولويات في أجندة السيايات الوطنية 2020-2022" بمشاركة الشباب، جاء لإشراكهم في السياسات، وصنع القرار، وهو الأول من نوعه بهذا المستوى منذ 13 عاماً.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: أن اللقاء، تم بحضور 40 مؤسسة شبابية من أنحاء الوطن كافة، وتم الاستماع لمطالب الشباب واحتياجاتهم، وعلى رأسها توفير فرص عمل لهم، واشراكهم في العمل على 
مستوى الاستراتيجيات القطاعية في المؤسسات الحكومية.

وأشار سلامة إلى أنه ضمن رؤية الحكومة، وتوجيهات رئيس الوزراء، د محمد اشتية، تم الإعلان عن عام 2020 عام الشباب، وتم حشد الدعم الدولي والمحلي، منذ بداية العام؛ لتطوير برامج لدعم الشباب، وسيعلن رئيس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة، كافة التفاصيل المتعلقة بهذه البرامج، والتي بلغ الحشد لها حتى اللحظة 104 ملايين دولار.

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