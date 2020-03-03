وزير النقل والمواصلات: فلسطين ورومانيا يعترفان بتبادل رخص القيادة الشخصية بين البلدين





وأضاف في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: عليه سوف تُعامل رخص القيادة الرومانية بالمثل، وتأتي هذه الخطوة كثمرة جهود حثيثة، بذلتها الوزارة مع وزارة الخارجية، للتسهيل على المواطنين الفلسطينيين المقيمين في رومانيا، والمواطنين الرومانيين المقيمين في فلسطين.



وتابع: أن ذلك جاء على ضوء انضمام دولة فلسطين لاتفاقية فيينا والمتعلقة بحركة المرور على الطرق بتاريخ 11/11/2019.



رام الله - دنيا الوطنصرح وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، بأن وزارة الداخلية الرومانية، أصدرت قراراً بالاعتراف برخص القيادة الفلسطينية.