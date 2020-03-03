محمد الهندي: الجميع في إسرائيل متطرف ويتسابق لقتلنا

محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إن العنصرية متفشية في إسرائيل، حيث يتسابق الجميع على ضم الضفة الغربية، ويتباهون بأعداد الشهداء الذين يقتلونهم.



وأكد الهندي في تصريح صحفي عبر صفحته بموقع (تويتر)، تعقيباً على النتائج التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية: "في الكيان "الصهيوني" العنصرية متفشية، اليسار غير موجود، جميعهم بلا استثناء، نتنياهو وغانتس، يميني متطرف، يتسابقون في وعود ضم الضفة الغربية، والتباهي بعدد الشهداء، الذين يقتلونهم في غزة".



وأضاف: "من راهن على مخاطبة الرأي العام "الصهيوني" من خلال لجنة التواصل، أو استئناف المفاوضات مع غانتس، عليه أن يضع عقله في رأسه، ويُعيد حساباته".