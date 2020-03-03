شؤون فلسطينية

في مدرسة بغزة.. مُعلمة تنفذ درسًا للطلاب بإحضار جمل

في مدرسة بغزة.. مُعلمة تنفذ درسًا للطلاب بإحضار جمل
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن - سامي جاد الله
نفذت معلمة العلوم في مدرسة صبحي أبو كرش، شرقي غزة ياسمين العويسي، درس "التكيف عند الجمل" من خلال حصة إمتاعية شيقة في ساحة المدرسة مع إحضار الجمل، وتقديم الشرح للأطفال.

وقالت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي: إنه يأتي درس "التكيف عند الجمل" ضمن الوحدة الثالثة في منهاج العلوم والحياة للصف الثالث الأساسي، الذي يشتمل على موضوعات في تكيف الكائنات الحية.

وأوضحت المعلمة ياسمين، أن وحدة التكيف تهدف إلى تعليم الطلبة معنى التكيف، وأنواع البيئات، التي تعيش فيها الكائنات الحية وخصائصها، والربط بين الكائن الحي، ونوع التكيف لديه، وممارسة سلوكيات للمحافظة على الكائنات الحية.

وبينت، أن درس التكيف عند الجمل، يسعى لتعريف الطلبة بمعلومات عن الجمل وصفاته، ولماذا يسمى سفينة الصحراء، وما الذي يساعده في السير على رمال الصحراء، وأين يختزن الماء والطعام، وكيف يتكيف مع البيئة.

وأضافت المعلمة ياسمين:" لتقريب المادة للطلبة، قمت بالتعاون وإشراف مديرة المدرسة، أ. سحر الدلو، وبالشراكة مع المجتمع المحلي، بإحضار جمل إلى ساحة المدرسة، وتقديم الشرح الوافي للطلبة، باستخدام عدة أساليب تدريسية منها الشرح وطرح الأسئلة وإثارة التفكير، ووصف الجمل، وملامسته، والركوب عليه من قبل الأطفال، مع أخذ درجات الحيطة والأمان.

ولوحظ خلال الدرس، الذي تم تنفيذه في ساحة المدرسة، التفاعل الكبير من الطلبة والمرح واللعب والجو المدرسي الممتع للغاية.

وأعرب الطلبة الأطفال عن سعادتهم بهذا الجو التعليمي الممتع، وانبهارهم بإحضار الجمل للمدرسة، وتقديم المعلومات المفيدة والجميلة، مؤكدين أنهم يشاهدون الجمل في الرحلات أو في بعض الطرق أو على شاطيء البحر في الصيف، لكن إحضاره إلى المدرسة، ضمن درس تعليمي، فهذا شيء رائع للغاية.

يذكر، أن المدارس بقطاع غزة، تشهد العديد من الأنشطة التعليمية المميزة، ضمن رؤية الوزارة؛ لتطبيق التعليم الممتع؛ لتحبيب التعليم لدى الطلبة، والحصول على المزيد من التجويد التعليمي.

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