شؤون فلسطينية

ضرغام مرعي لـ"دنيا الوطن": أرباح "Ooredoo" لعام 2019 وصلت 1.1 مليون دولار

ضرغام مرعي لـ"دنيا الوطن": أرباح "Ooredoo" لعام 2019 وصلت 1.1 مليون دولار
الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo في فلسطين ضرغام مرعي
خاص دنيا الوطن- بهاء بركات
استعرضت شركة (Ooredoo) فلسطين، نتائجها المالية لعام 2019 خلال اجتماع هيئتها العامة العادي التاسع المنعقد، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، والذي حضره كل من: الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo في فلسطين، د. ضرغام مرعي، ورئيس مجلس الإدارة، محمد أبو رمضان، ومدير عام هيئة سوق رأس المال، براق النابلسي، والرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، أحمد عويضة، ومدقق الحسابات الخارجي، برايس واتر هاوس كوبر (PWC) حازم صبابا، وممثل مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد، طارق ربايعة، وخلال انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع لشركة Ooredoo في فلسطين، تم الإيعاز لصندوق الاستثمار ومجموعة Ooredoo العالمية بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، على أن يستمر على مدار 4 سنوات قادمة وفق النظام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo في فلسطين، د. ضرغام مرعي، لـ "دنيا الوطن" أن شركة "Ooredoo" حققت إجمالي صافي أرباح لعام 2019 بقيمة 1.1 مليون دولار، فيما ارتفعت نسبة الأرباح التشغيلية عن العام الذي سبقه إلى 14%، مؤكداً أن الشركة قد حققت أرباحاً رغم ما مرت به من ظروف صعبة، حيث منعنا على مدار سنوات طويلة من العمل في قطاع غزة والذي يشكل جزءاً مهماً لنا.

وبين مرعي، أنه في نهاية عام 2017 أطلقت الشركة عملياتها في قطاع غزة بنجاح كبير، فيما حصلت على حصة سوقية ممتازة، إلا أن الوضع الاقتصادي الصعب في غزة يؤثر علينا، وعلى كل من يعمل فيها، نأمل بتحقق انفراج سياسي واقتصادي، وتحسن الوضع الاقتصادي في غزة، حيث سيحقق ذلك استفادة لنا جميعاً.

وأضاف مرعي، لـ "دنيا الوطن"، أن شركة Ooredoo تطمح لاطلاق الجيل الرابع في غزة والضفة، ولكن في نفس الوقت انه لا يمكن التنبوء بتوقيت حدوث ذلك، ولكننا في الشركة نعمل بجد مع وزارة الاتصالات والحكومة وجميع الجهات المعنية من أجل تحقيق ذلك.

وأكد مرعي لـ "دنيا الوطن" أن شركة Ooredoo شهدت تحولاً جذرياً واستراتيجياً خلال السنوات الماضية، حيث انتقلت الشركة نقلة نوعية وكبيرة جداً برفع الحصة السوقية، وعدد المشتركين؛ ليصل عددهم إلى مليون و300 ألف مشترك، فالأداء المالي للشركة، قد تحسن كثيراً سواء من خلال زيادة الإيرادات أو تخفيض النفقات، كما أنه في عام 2019، ارتفعت الارباح التشغيلية للشركة بنسبة 14% لتصل الى 30 مليون دولار، بالإضافة أن مؤشر ارتفاع الارباح التشغيلية يشير إلى أن الشركة تنتج تدفقات نقدية وبمبالغ ممتازة.

يذكر، أن شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والانترنت، وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات.

 

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