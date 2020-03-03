المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

مستوطنون في الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

قاد المستوطن المتطرف، يهودا غليك اقتحام 64 مستوطناً، لباحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، برفقة حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن المستوطنين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، وأجروا جولات استفزازية، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، قبل أن يغادروا من باب السلسلة، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وفرضت قوات الاحتلال، إجراءات مشددة على المصلين المسلمين، والمواطنين المقدسيين في الحرم ومحيطه.