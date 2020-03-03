قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة بينهم فتيان

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، تسعة مواطنين من الضفة، بينهم فتيان، رافق ذلك عمليات تفتيش وتخريب للمنازل، واعتداءات على المواطنين، واستدعاء آخرين.



وقال نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مواطنين، جرى اعتقالهما من طولكرم وهما: يوسف محمد زقوت (40 عاماً)، وباسل عصام عيد (20) من بلدة اكتابا حيث جرى الإفراج عنها لاحقاً، فيما جرى اعتقال لفتيين من مخيم عين السلطان في أريحا وهما: رائد سائد إبراهيم (15 عاماً)، وأمير مروان خميس (16 عاماً).



ومن بلدة العيساوية في القدس، اعتقل الاحتلال، محمد عصمت عبيد، ومحمد أيمن عبيد، وعلي محمد عبيد، واستدعت مواطناً آخر.



يُضاف إلى المعتقلين جهاد علي الشيخ من مخيم عايدة في بيت لحم، ومجدي أبو عكر الذي جرى الإفراج عنه لاحقاً.



ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال، اعتقلت بالأمس، جودت أبو اسنينة، وهو والد الأسيرين مالك وأنس، وذلك بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرّح، وأُصيب بجروح قبل أن يتم اعتقاله، كذلك جرى اعتقال لمواطنين آخرين من القدس.