شؤون فلسطينية

مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال تصديهم لتجريف المستوطنين جنوب نابلس

مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال تصديهم لتجريف المستوطنين جنوب نابلس
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، والمواطنين خلال محاولتهم التصدي لعمليات تجريف المستوطنين في جبل النجمة بقرية قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ومستوطنيه، اعتدوا بوحشية على عددٍ من الفلسطينيين، واعتقلوا اثنين خلال المواجهات الدائرة في جبل النجمة، كما نقل موقع (حرية نيوز).

وشرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بأعمال تجريف في جبل النجمة التابع لأراضي قريتي قصرة وجوريش جنوب نابلس، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

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