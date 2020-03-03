شؤون فلسطينية

علا عوض تُواصل مشاركتها باجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك

علا عوض تُواصل مشاركتها باجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بنيويورك
رام الله - دنيا الوطن
تواصل د. علا عوض، رئيس  الإحصاء الفلسطيني، مشاركتها في أعمال الاجتماعات السنوية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، الدورة رقم (51)، في نيويورك، بالفترة من 26/02– 06/03/2020.  

وصرحت عوض، أن اللجنة الإحصائية، تضم في عضويتها رؤساء الأجهزة الإحصائية لكافة الدول، وكذلك ممثلين عن منظمات إحصائية عربية وإقليمية ودولية، مشيرة إلى أن اللجنة تبحث في اجتماعاتها السنوية كافة القضايا المتعلقة بتطوير نظام الإحصاءات الرسمية العالمي، وتصدر التوجيهات؛ لتحسين وتطوير العمل الإحصائي، بالإضافة إلى اعتماد المنهجيات والمعايير والتصنيفات الإحصائية الدولية الجديدة في مجال جمع وتصنيف وإعداد ونشر البيانات الإحصائية وتبادلها دولياً، وكذلك التباحث في الجهود الدولية المتعلقة بتطوير قدرات العاملين في المجال الاحصائي.

وأوضحت، بأن الاجتماع رقم 51  للجنة الإحصائية، سيناقش العديد من القضايا والموضوعات المهمة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والجغرافية، ومن أبرزها، البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2030، البيانات المفتوحة، استخدام البيانات الضخمة لأغراض الإحصاءات الرسمية، وإدارة وتحديث النظم الاحصائية والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، والترتيبات العالمية للاحتفاء باليوم العالمي للإحصاء.

كما تم نقاش آخر التطورات في نطاق واسع من الإحصاءات من حيث المنهج وطرق الإعداد مثل الإحصاءات الزراعية والديموغرافية والصحية، الحسابات القومية والأسعار، والتسجيل المدني وإحصاءات الاحوال المدنية، وإحصاءات تكنولوجيا المعلومات، وإحصاءات النوع الاجتماعي، احصاءات الهجرة الدولية، احصاءات التجارة الدولية، سجلات الأعمال التجارية.

وشاركت عوض، في العديد من الندوات، بصفتها رئيس ومتحدث في تلك الندوات، منها متحدث في المؤتمر العالمي حول إحصاءات النوع الاجتماعي، وجلسة حول تطوير المسوحات الأسرية، إضافة إلى العديد من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الأجهزة الإحصائية منها الاجتماع مع رئيس الاحصاء الايطالي ورئيس التعاون الدولي الايطالي، والاجتماع مع رئيس الاحصاء السويسري، والاجتماع مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بهدف مواصلة تعزيز وتقوية العلاقة بين الطرفين في المجال الإحصائي وتعزيز الشراكات القائمة وعمل شركات حديثة مما يعزز وضع فلسطين على الخارطة الاحصائية العالمية، وبما يؤدي لنهوض النظام الإحصائي في كافة المجالات خاصة الناشئة منها.

 ومن الجدير ذكره، أن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، تقوم بتنظيم هذا الاجتماع بصفة دورية كل عام، حيث يعتبر هذا الاجتماع أعلى منبر إحصائي دولي على مستوى الأجهزة الإحصائية بالعالم والمؤسسات ذات الصلة.


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