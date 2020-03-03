هيئة الأسرى: إصابة الأسير إياد الجرجاوي بورم في الدماغ

الأسير الجرجاوي

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رام الله - دنيا الوطن

اكد بسام المجدلاوي، وكيل مساعد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة، ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية، إصابة الأسير إياد الجرجاوي (34 عاماً) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بورم في الدماغ، تم اكتشافه حديثاً.



وأوضح في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الأسير الجرجاوي، المعتقل منذ تسع سنوات، ويقبع حاليا في سجن

(جلبوع) يعاني منذ أشهر من صداع مؤلم ومستمر وتشنجات متكررة، إضافة إلي معاناته من مضاعفات إصابة برصاص متفجر في البطن، تعرض لها قبل اعتقاله، وقد واجه مماطلة

من قبل إدارة السجون في إجراء الفحوصات اللازمة له بالرغم من آلامه المتواصلة، لكنها وبعد مطالبات وإلحاح من الأسرى قامت بفحصه، ليتبين وجود ورم أسفل الدماغ.



وبيّن أنه لم يتم حتى اللحظة تحديد نوع الورم إذا ما كان حميداً أم خبيثاً، مناشداً المؤسسات الحقوقية والمعنية، التدخل للاطلاع علي أوضاع الأسير، والعمل علي سرعة إجراء الفحوصات المطلوبة، وتقديم العلاج اللازم له.



يذكر، أن الأسير الجرجاوي اعتقل بتاريخ 13-6-2011 أثناء عودته من رحلة علاج في مستشفى المقاصد الخيرية في القدس المحتلة، وقد وجه له الاحتلال 22 تهمة تتعلق بالمقاومة، وحكم بالسجن لمدة 9 سنوات شارفت علي الانتهاء.