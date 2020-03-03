قيادي فلسطيني: علينا إعادة حساباتنا للتعامل مع الوضع الناشئ في إسرائيل



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الفلسطينيين الآن أمام وضع جديد، لأن الأحزاب اليمينية في إسرائيل، ستجد صيغة لتشكيل حكومة يمينية، الأمر الذي يتطلب إعادة الحسابات، والتقديرات في القيادة، وتقييم الوضع بما يمكن من رسم رؤية استراتيجية جديدة؛ للتعامل مع الوضع الناشئ في إسرائيل، والذي سيكون عنوانه الضم ومزيد من القتل والإرهاب لشعبنا وتمرير (صفقة القرن).



وأضاف: أن هذا الأمر، سيزداد سوءاً مع الانتخابات الأمريكية،

والتقديرات التي تشير إلى إعادة انتخاب ترامب، مما يكمل الحلقة بين صاحب المشروع الأمريكي، ومنفذه نتنياهو.





وأشار مجدلاني إلى أن الاستثمار الأمريكي بنتنياهو، وتقديم كل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والمعنوي والمادي، هو من أعطى كل هذا الزخم لنتنياهو؛ ليفوز بالانتخابات الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. أحمد مجدلاني: إن النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية، تعكس انزياح المجتمعالإسرائيلي، نحو التطرف والعنصرية، ونمو اتجاهات الفاشية الجديدة في إسرائيل، التي دفع بها نتنياهو على حساب حقوق شعبنا، وكانت العنوان الرئيسي للحملة الانتخابية.