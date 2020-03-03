نائب ترامب يكشف موعد إنتاج علاج (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، أن علاج فيروس (كورونا) الذي راح ضحيته أكثر من ثلاثة آلاف شخص حول العالم، قد يصبح متوفرًا بحلول الصيف.



وخلال اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس مع المدراء التنفيذيين لشركات الأدوية؛ لبحث إنتاج لقاح ضد الفيروس، الذي سجلت إصابات به في نحو 45 بلدًا، أعلن ترامب أنه يدرس فرض قيود جديدة على الدول التي تشهد حالات إصابة بفيروس (كورونا).



وقالت وكالة (رويترز): إن ترامب حث خلال الاجتماع، الذي عقد في البيت الأبيض، المدراء التنفيذيين لشركات الأدوية على الإسراع في إنتاج لقاح للفيروس.



كما تعهد المدراء، الذين حضروا الاجتماع بالعمل بسرعة من أجل إنتاج لقاح، ومن ثم إنتاج مئات الملايين من جرعات هذا اللقاح سنويًا، فور التمكن من تطويره، كما أعربوا عن استعدادهم لتقاسم نتائج أبحاثهم، بغض النظر عن كونهم يمثلون مختبرات منافسة.