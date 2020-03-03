"الصحة" بغزة: مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني سيعمل قريباً لخدمة مرضى الأورام بغزة











رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة بغزة: إنه سيتم العمل على تشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، خلال المرحلة المقبلة، منوهة إلى أنها ستتخذ جملة من الإجراءات التقنية والفنية؛ لتشغيل المستشفى لصالح تقديم خدمات طبية ونوعية لمرضى الأورام في قطاعغزة.وقال مدير عام المستشفيات د. عبد السلام صباح، خلال حديث معه اليوم الثلاثاء، عقب زيارة نظمها أمس الاثنين، برفقة وفد من وزارة الصحة بالمحافظات الشمالية: إن هنالك توافقاً على تشغيل المستشفى؛ ليخدم سكان قطاع غزة، بخدمات متخصصة ونوعيةووفقاً للحاجة.ويلفت د. صباح إلى أن المستشفى، والذي يأتي بتبرع كريم من الجمهورية التركية، عبر رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) من المتوقع العمل به عقب اعتماد موازنته التشغيلية.ويضم مستشفى الصداقة التركي، والذي تم إنشاؤه على أعلى المواصفات، أحدث التجهيزات الطبية، وبدأ إنشاؤه عام 2011، وتبلغ مساحته 34 ألفا و800 متر مربع.