أبو الغيط: اتجاه لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن هناك اتجاهًا لإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، لكن الأمر يحتاج إلى حسابات كثيرة، سواء من الأعضاء أو من دمشق نفسها.



وأكد أبو الغيط، وفق ما نقلت عنه قناة (العربية الحدث)، أن الجزائر، تفكر في استعادة سوريا لمقعدها، مضيفًا: "سيجري الجزائريون اتصالاتهم، لربما تكون عودة سوريا حاليًا غير مناسبة".



وتابع أبو الغيط: "أعتقد أن الظروف قد تكون غير مواتية، ولكن هناك نية لإعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية"، معرباً عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع في الشمال السوري".



وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، طالب الشهر الماضي، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مضيفًا: "سوريا تستحق العودة، لأنها وفية لمبادئها، كما أنها مؤسسة للجامعة، ومن أعرق الدول العربية".