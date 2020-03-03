عيسى والحمزاوي يحذران من خطورة الأوضاع في مدينة القدس

حنا عيسى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الثلاثاء على تفاقم خطورة الأوضاع الراهنة في مدينة القدس جراء التعنت الاسرائيلي على المساس بكل ما هو مقدس في المدينة.



جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام د. عيسى سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين محمد الحمزاوي في مقر السفارة المغربية بمدينة رام الله.



ووضع عيسى السفير الحمزاوي بصورة الأوضاع في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية، واستمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق المدينة المقدسة، والتي يأتي الاستيطان بكافة اشكاله في مقدمتها، مشيرا الى زيادة حدة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ومصلياته والاعتداء على المصلين داخله وذلك في اطار التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.



وأشاد بجهود المملكة المغربية الشقيقة، ممثلة بجلالة الملك محمد السادس لنصرة القدس ودعم المقدسيين، ووقوف المغرب الشقيق ملكاً وحكومةً وشعباً الى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



ومن جهته ثمن سعادة السفير الحمزاوي دور الهيئة الاسلامية المسيحية في الدفاع عن القدس ونصرة مقدساتها، مشيداً بجهود الأمين العام، مؤكداً على التواصل الدائم لخدمة قضية القدس.