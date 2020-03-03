أردوغان: لا نريد أموال الاتحاد الأوروبي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العالم بأسره والاتحاد الأوروبي، لا يعون وضع تركيا، التي تستضيف أكثر من 4 ملايين لاجئ.



وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة (الأناضول): "الجنود اليونانيون، قتلوا اثنين من المهاجرين اليوم"، مضيفًا: "لم تتم الاستجابة لتطلعاتنا بشأن التقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات تجاه اللاجئين، والاتحاد الأوروبي، لم يف بالتزامات إعلان 18 آذار/ مارس بصورة تامة".



وأوضح، أن الأوروبيين يقولون سنرسل لكم مليار يورو، من تخدعون؟ لا نريد هذه الأموال، فتركيا التي أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين، بإمكانها تدبير المبلغ الذي سيرسلونه، وفق تعبيره.