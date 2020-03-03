(حزب الله): رئيس المخابرات العراقي ساعد في اغتيال سليماني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اتهمت كتائب حزب الله في العراق، رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، بالمساعدة في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



وأفاد بيان للمسؤول الأمني في الكتائب أبو علي العسكري، نشرته وكالة (رويترز): "حسناً فعل محمد توفيق علاوي، فالمسؤولية بحجمها، وتوقيتها أكبر من طاقته، والأفضل للعراق التمسك بعبد المهدي، وإعادته إلى مكانه الطبيعي؛ لتجاوز ما لم يتم تجاوزه".



وأضاف: "نعتقد أن النقطة الوحيدة أمام عادل عبد المهدي، هي رأي المرجعية، فإذا رفع هذا المانع، فسيستمر بأداء تكليفه وإتمام مهامه".



وختم القيادي في حزب الله، حديثه، قائلًا: "قد تداول بعضهم ترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، لمنصب رئيس الوزراء، وهو أحد المتهمين بمساعدة أمريكا بتنفيذ جريمة اغتيال قادة النصر سليماني ورفيقه المهندس، وما نرى ترشيحه إلا إعلان حرب على الشعب العراقي، وسيحرق ما تبقى من أمن البلاد".