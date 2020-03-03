المطران حنا: بغض النظر عن الانتخابات الإسرائيلية شعبنا الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء





وأضاف: "متشبثون بانتمائنا لهذه البقعة المباركة من العالم، ولن نستسلم للمشاريع الاستعمارية الإقصائية الهمجية التي هدفها تصفية القضية الفلسطينية".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأنه وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية "فنحن أمام خيارين أحلاهما مر، و"لكننا كفلسطينيين لن نرفع الراية البيضاء، وكلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموسنا".وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: على أنه "لا يهمنا من سيكون الفائز في الانتخابات الإسرائيلية، ولكن ما يهمنا هو أن نقول للعالم بأسره، بأن الفلسطينيين موجودون، وهم باقون في هذه الأرض".