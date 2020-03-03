حركة المقاومة الشعبية: لا تعنينا نتائج الانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

علق الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أ. خالد الأزبط، على نتائج الانتخابات الإسرائيلية.



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "طريقنا هو الجهاد والمقاومة، حتى تحرير فلسطين كل فلسطين والقدس عاصمتنا الأبدية".



وأضاف: "لا تعنينا أي من نتائج الانتخابات (الصهيونية) لأنها لـ (كيان مغتصب وباطلة كبطلان الصهاينة) ووجودهم على أرضنا فلسطين".



وشدد على أنه "لن نخضع لأي سياسات وضغوط، تجعلنا نقبل بالتنازل عن أي من حقوق شعبنا وثوابته بأرضه ومقدساته وحق العودة".