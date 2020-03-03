دولي

نتنياهو يتصدر في سديروت وبئر السبع والنتائج النهائية تصدر ظهرًا

نتنياهو يتصدر في سديروت وبئر السبع والنتائج النهائية تصدر ظهرًا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه من المتوقع انتهاء عملية فرز أصوات انتخابات (كنيست) الـ 23 بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقالت القناة: إنه من المُرجح ظهور النتائج النهائية في وقت متأخر بعد الظهر اليوم الثلاثاء، وسط ترجيحات بفوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالأغلبية غير الحاسمة.

بدورها، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه مع فرز حوالي 40% من الأصوات في عمليات الفرز الجارية في سديروت حصل ليكود على 53% من إجمالي الأصوات حتى اللحظة.

ووفي بئر السبع حصل ليكود على 50.2%، وفي منطقة (نوكدوت) حيث يعيش أفيغدور ليبرمان، حصل ليكود على 42.71% بينما حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة ليبرمان حصل على 7.46% فقط من الأصوات.

إلى ذلك، دعا نتنياهو الأحزاب اليمينية، لحضور اجتماع الساعة الثالثة عصرًا، بهدف البدء بالمشاورات الحكومية.

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