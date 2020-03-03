بكري: فتح غاضبة لتملص حماس من اتفاقات المصالحة ولامشاكل على (معبر رفح)

مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، أن جمهورية مصر العربية، لم تتوان للحظة عن الاستمرار في التواصل مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بهدف توحيد الصف الفلسطيني، وإنهاء المشاكل العالقة بينهم.



وقال بكري لـ "دنيا الوطن": "إن القضية الفلسطينية تواجه أزمات كبيرة، ومؤامرات تستهدف تقويض الكيان الوطني الفلسطيني، وتقطع الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هنا تأتي أهمية اللقاء لإنهاء المشاكل العالقة".



وأَضاف: "مصر توصلت إلى أكثر من اتفاق لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولكن يجري دائماً وضع المعوقات أمام ذلك، حيث إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كان يجب أن تتم، كما أن هناك محاولات لوقف أي تصعيد ما بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، حيث عملت مصر على تهيئة الأجواء في الفترة الماضية".



وفي السياق، بين البرلماني المصري، أنه يدور الحديث عن اجتماع للمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية، وسيكون هناك اجتماع آخر لوزراء الخارجية، وسيكون هناك تواصل مع الوفد الفلسطيني، مشيراً إلى أن حركة فتح غاضبة من تملص حماس الدائم من كل الاتفاقات، التي يتم التوصل إليها.



وحول التسهيلات على (معبر رفح البري)، أكد بكري، أن مصر تفتح الطريق أمام المسافرين، على (معبر رفح) بشكل شبه دائم، وتنهي المشاكل العالقة أمام الفلسطينيين، نافياً وجود أي مشاكل على (معبر رفح البري).